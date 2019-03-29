Водителям разрешили подтверждать наличие автоцивилки с экрана гаджета

КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, которыми упорядочил контроль за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и позволил подтверждать наличие "автоцивилки" с экрана гаджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Объясняется, что это решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, а также внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств сведениям в единой централизованной базе данных.

В частности, согласно документу, один из пунктов ПДД излагается в следующей редакции:

"Действующий страховой полис... или действующий внутренний электронный договор в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (Удостоверение)".

В КМУ отметили, что постановление обеспечит повышение уровня безопасности дорожного движения и будет способствовать повышению уровня доверия к страховщикам.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.