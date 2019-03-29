Выведенные деньги с украинских облэнерго завозили в офис Суркисов - расследование

КИЕВ. 29 марта. УНН. Братья Игорь и Григорий Суркисы стали главными героями журналистского расследования программы "Схемы" на "Радио Свобода", передает УНН.

Так, журналисты опубликовали записи телефонных разговоров братьев Суркисов с бывшим председателем правления ЧАО "Холдинговая компания" энергосети "Дмитрием Крючковым.

Аудио свидетельствует о вероятной причастности братьев Суркисов и Крючкова к аферам с "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

Судя по разговорам, Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам.

"Контрольный пакет акций "Черкассыоблэнерго", как и в случае с Запорожьем, принадлежит государству в лице Фонда госимущества. В 2015-м непосредственно управляла предприятием лояльный к братьям Суркисам человек - Светлана Кузьминская, в то время еще и сожительница Дмитрия Крючкова", - отмечают журналисты.

На одной из записей слышно, что она вместо Крючкова поднимает трубку его телефона - и дает водителю Крючкова Андрею указание завезти 600 тысяч долларов в приемную Суркисов.

"В Черкассах детективы НАБУ также обнаружили схему по выводу денег - идентичную той, которая была ими раскрыта в Запорожье. Руководитель "Черкасобленерго" Кузьминская, "Энергосети" Крючкова и предприятие олигарха Фирташа "Азот", по версии следствия, договорились, что за поставленную электроэнергию "Азот" рассчитается с Крючковым. А тот уже в свою очередь - отдаст деньги облэнерго. Так "Энергосети" получила почти 300 миллионов гривен. Но деньги облэнерго не отдали", - говорится в расследовании.

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Связь братьев Суркисов с "Энергосетью" на более красноречивом примере - футболе, разъяснил журналист Дмитрий Обильный.

"Распределение ролей - это как игра в футбол. Есть нападающие, есть защитники, есть владельцы клуба. Братья Суркисы в данном случае, как они обладают клубом "Динамо Киев" - так же они владели клубом неофициальных заработков на "Энергосети", - говорит он.

Отмечается, что "Схемы" обратились за комментарием к фигурантам, упомянутых в материале.

Игорь и Григорий Суркисы получили вопрос журналистов относительно своей роли в схемах Крючкова в энергетике - но так и не ответили на них до эфира.

Зато, председатель фракции БПП Игорь Коненко, фамилия которого также фигурирует в расследовании, пообещал предоставить свой комментарий журналистам после эфира обнародованной программы, отметили в "Схемах".

Напомним, в махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Игорь и Григорий Суркисы могли заработать сотни миллионов гривен. Речь идет о примерно 679 млн грн, пишет "Новое время".

Детективы НАБУ расследуют по этим фактам уголовное производство, однако пока без особых результатов. Впереди, правда, в судах Бюро удалось доказать незаконность соглашений "Энергосети" о покупке долгов облэнерго ("Запорожьеоблэнерго" в том числе - ред.) и добиться признания их недействительными.

Директору компании "Энергосети" Дмитрию Крючкову САП сообщила о подозрении, однако сам фигурант скрывается в Германии. О намерениях его экстрадиции заявляли, однако до сих пор ее не произошло.

Добавим, что в рамках дела НАБУ, братьев Суркисов вызывали на допросы, однако об объявлении подозрений не сообщалось.