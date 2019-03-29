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До конца суток все избирательные участки будут под круглосуточной охраной - полиция

До конца суток все избирательные участки будут под круглосуточной охраной - полиция

КИЕВ. 29 марта. УНН. К концу сегодняшних суток полиция возьмет под круглосуточную охрану все избирательные участки. Об этом сообщил заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич во время ведомственного видеоселекторного совещания, передает УНН.

"По состоянию на утро полиция заступила на охрану около трети избирательных участков, на которые уже завезены бюллетени. К их охране привлечено более 10 тысяч правоохранителей", - сказал Фацевич.

По его словам, почти на 9 тысяч избирательных участков уже завезены бюллетени для голосования.

"Эти участки находятся под охраной 10 тысяч правоохранителей", - отметил Фацевич.

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Отмечается, что за сутки в полицию поступило 134 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений. За сутки следователями отделами открыто 7 уголовных производств. С начала предвыборной кампании за 236 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские за сутки составили 16 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере, с начала избирательной кампании составлено почти 700 административных протоколов.

"Также с целью полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями средств массовой информации к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют иностранным языком, в частности, на английском", - подчеркнул Фацевич.

Он также добавил, что для эффективного и оперативного реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в ситуационные центры Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации "Опора".

Напомним, в Киеве для охраны порядка во время выборов привлекут 6 тысяч полицейских.

Источник: УНН
Теги: выборы, охрана, Украина, полиция
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