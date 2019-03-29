Судья-поклонница богача Рыбалки через суд выбивала себе перерасчет зарплаты

КИЕВ. 29 марта. УНН. Судья Апелляционного суда города Киева Валентина Кравец пыталась через суд увеличить свою зарплату почти на 200 тыс. грн. Об этом свидетельствует постановление Окружного административного суда г. Киева, передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Так, в 2010 году Кравец подала иск к Государственной судебной администрации, Министерству финансов, Государственному казначейству Украины и Апелляционному суду города Киева. В нем она просила взыскать из государства "долг по зарплате" и пересчитать ее заработки в сторону увеличения. Кравец надеялась дополнительно к своим судейским доходам получить еще 186 121, 32 грн, однако дело проиграла.

"В удовлетворении административного иска отказать", - говорится в постановлении Окружного административного суда г. Киев.

Напомним, 12 марта текущего года судья Кравец в споре между УНН и нардепом Рыбалкой всего за 4 минуты вынесла решение в пользу последнего. Политику тогда не понравилась новость УНН о том, что нардеп не платил алиментов своей маленькой дочери. Ее опровержения он и добивался в суде, в чем Кравец ему помогла именем Украины.

Вместе с тем, опровергнуть Решение Печерского суда от 2015 года, которым заставили Рыбалку платить ребенку, а также тот факт, что после этого деньги были уплачены только при вмешательстве исполнительной службы и только с течением 20 месяцев - обоим пока не удалось.

Добавим, что на вынесение решения в споре между УНН и Рыбалкой судья потратили всего 4 минуты, не учитывая при этом позиции агентства, проигнорировав все ходатайства и не взяв во внимание доказательства, которые не были изучены судом первой инстанции.

Не соглашаясь с решением судьи Кравец УНН будет обращаться в Верховный суд Украины, а также просить ВСП изучить вопрос о соответствии Кравец занимаемой должности.