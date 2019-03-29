Йованович перед выборами призвала играть по правилам, свободным от влияния и запугивания

КИЕВ. 29 марта. УНН. Чтобы в Украине росла сила демократии, необходимо уважать процесс выбора и играть по правилам, свободным от влияния, насилия или запугивания. Об этом в пятницу во время мероприятий в Киеве заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент УНН.

"Что отличает Украину от некоторых соседей - то, что за считанные дни до первого тура выборов мы все еще не знаем, кто пройдет во второй тур. Это и есть сила демократии", - сказала Йованович.

По ее словам, когда результат выбора заранее не известен - это и есть сила демократии.

"Чтобы она росла, выполняла функцию сдерживания правительства, каждый должен согласиться уважать процесс и играть по правилам, свободным от влияния, насилия или запугивания", - заявила она.

Йованович отметила, что в условиях, когда страна стремится к европейской и евроатлантической интеграции, она должна придерживаться соответствующих ценностей.

"Это и есть то, чего ожидает украинский народ, и это то, чего ожидает международное сообщество также", - отметила дипломат.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе упрекнули в сверхвысокой стоимости избирательной кампании кандидатов в президенты Украины.