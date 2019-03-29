Шпиц напророчил, кто станет будущим президентом Украины

КИЕВ. 29 марта. УНН. Пес по имени Дизель решил, кто будет победителем на президентских выборах 2019 года. Эксперимент состоялся в ньюзруме редакции информационного агентства "УНН".

Для мероприятия были подготовлены три одинаковые миски для корма и собачьи консервы. А также фотографии трех лидеров президентской гонки, а именно Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

После начала эксперимента, пушистик сразу направился к миске с фотографией лидера почти всех социологических опросов – Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что сразу после того, как Дизель "справился" с миской Зеленского, он переместился в тарелочки с изображением Петра Порошенко. Журналисты трактовали этот поступок, как то, что действующий президент займет второе место в будущих выборах.

По мнению Дизеля, Юлия Тимошенко будет "пасти задних" и займет третье место.

Как сообщал УНН, украинцы предлагают сократить срок пребывания на посту главы государства с 5 до 3 лет.