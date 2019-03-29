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Шпиц напророчил, кто станет будущим президентом Украины

Шпиц напророчил, кто станет будущим президентом Украины

КИЕВ. 29 марта. УНН. Пес по имени Дизель решил, кто будет победителем на президентских выборах 2019 года. Эксперимент состоялся в ньюзруме редакции информационного агентства "УНН".

Для мероприятия были подготовлены три одинаковые миски для корма и собачьи консервы. А также фотографии трех лидеров президентской гонки, а именно Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

После начала эксперимента, пушистик сразу направился к миске с фотографией лидера почти всех социологических опросов – Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что сразу после того, как Дизель "справился" с миской Зеленского, он переместился в тарелочки с изображением Петра Порошенко. Журналисты трактовали этот поступок, как то, что действующий президент займет второе место в будущих выборах.

По мнению Дизеля, Юлия Тимошенко будет "пасти задних" и займет третье место.

Как сообщал УНН, украинцы предлагают сократить срок пребывания на посту главы государства с 5 до 3 лет.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент, собака
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