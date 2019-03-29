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В день выборов ГБР будет работать в особом режиме

В день выборов ГБР будет работать в особом режиме

КИЕВ. 29 марта. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что накануне и в день выборов Центральный аппарат и территориальные управления Государственного бюро расследований будут работать в особом порядке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований будет мониторить нарушения избирательного законодательства, круглосуточно принимать сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства и реагировать в случаях, когда речь будет идти о субъектах, подследственные ГБР", - анонсировал Труба.

Руководитель ГБР напомнил, что к подследственности ГБР принадлежат топ-чиновники, в частности народные депутаты, правоохранители, судьи и лица, совершившие военные преступления.

"Просим сообщать информацию о совершенных преступлениях, связанных с избирательным процессом лицами, подследственными ГБР, по телефонам специальных горячих линий, которые будут работать круглосуточно в центральном аппарате и территориальных управлениях ГБР, а также с помощью онлайн форм обратной связи на официальном веб-сайте ГБР", - подчеркнул Труба.

Напомним, полиция возьмет под круглосуточную охрану все избирательные участки.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, ГБР
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