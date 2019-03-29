Украина привлекла внимание Верховного комиссара ООН по правам человека к новым преследованиям в Крыму

КИЕВ. 29 марта. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко провел встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, во время которой украинский дипломат привлек вниманиек последней волне преследований крымских татар на временно оккупированном РФ полуострове. Об этом говорится в сообщении в Twitter постоянного представительства Украины при международных организациях в Женеве, передает УНН.

“На встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека М.Бачелет привлек ее внимание к новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном РФ Крыму и призвал к оперативному реагированию на действия страны-оккупанта”, — цитирует представительство слова Клименко.

Как сообщал УНН, ранее постоянное представительство Украины при ООН направило всем государствам-членам официальное письмо, в котором обратило внимание на угрозу новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

Напомним, 28 марта подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.

Тогда же подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения “Крымская солидарность”, задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.