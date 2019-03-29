В марте активную предвыборную кампанию вели 19 кандидатов в президенты

КИЕВ. 29 марта. УНН. Пятеро кандидатов в президенты снизили свою предвыборную активность в последний месяц перед выборами президента Украины, тогда как 19 увеличили количество агитационных мероприятий. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете, передает УНН.

"В последний месяц избирательной кампании существенно расширился масштаб агитационных мероприятий со стороны кандидатов в президенты и их команд, однако количество тех, кто вел интенсивную предвыборную деятельность, уменьшилось. По оценкам наблюдателей ОПОРЫ, среди всех официально зарегистрированных кандидатов активную предвыборную кампанию в марте 2019 года проводили только 19 (в предыдущий месяц таких насчитывалось 26)", - отметили в организации.

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По данным ОПОРЫ, активными в марте были Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко, Владимир Зеленский, Руслан Кошулинский, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Александр Шевченко, Юрий Деревянко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Александр Соловьев, Виктор Кривенко, Игорь Смешко, Виктор Бондарь, а также трое кандидатов, которые сняли свои кандидатуры (Сергей Тарута, Андрей Садовый, Евгений Мураев).

Наиболее масштабную, по охвату и разнообразием форматов агитации, избирательную кампанию проводят два кандидата - Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Несколько уступают лидерам, в частности в компоненте проведения уличных акций и агитации в печатных СМИ - Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Агитационная кампания Владимира Зеленского так же масштабная за исключением предвыборной активности в формате уличных мероприятий и распространение печатных материалов. Очень высокая интенсивность предвыборной кампании сохраняется у Руслана Кошулинского, но она не охватывает всех регионов Украины. По сравнению с предыдущим месяцем, заметно активизировался Анатолий Гриценко, а также Юрий Бойко и Александр Вилкул.

Одной из тенденций последнего месяца является наращивание со стороны наиболее активных кандидатов интенсивности прямой работы с избирателями через использование сетей уличных агитационных палаток, проведения публичных мероприятий с участием кандидатов и вип-агитаторов. Ведущим форматом агитационных публичных мероприятий в марте стало проведение предвыборных концертов и организация развлекательных событий в пользу публично активных кандидатов - Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Напомним, в Украине сегодня, 29 марта, заканчивается предвыборная агитация перед первым туром выборов президента Украины 2019 года.

В Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.