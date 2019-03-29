В РФ заявили, что готовы продолжить газовые переговоры с Украиной после выборов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Россия надеется продолжить конструктивные переговоры по газу с Украиной после президентских выборов 31 марта. Об этом заявил глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Отмечено, что в России всегда говорили о том, что готовы использовать газотранспортную инфраструктуру Украины. По словам Новака, на предыдущей трехсторонней встрече по транзиту газа, была достигнута договоренность о продолжении таких дискуссий в мае.

По словам Новака, Россия заинтересована в том, чтобы европейские потребители получали российский газ стабильно. Для этого, он добавляет, может быть использована как и имеющаяся инфраструктура, так и будущий - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Как сообщал УНН, США призывают союзников в Европе избавиться от газовой зависимости от России.

В то же время Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы.



Как сообщал УНН, Коболев заявил, что "Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного потока-2".