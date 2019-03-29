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Адвокат: всех арестованных крымских татар, вероятно, вывезли из Крыма

Адвокат: всех арестованных крымских татар, вероятно, вывезли из Крыма

КИЕВ. 29 марта. УНН. По предварительной информации - всех арестованных крымских татар вывезли из Крыма. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, передает УНН.

"По предварительной информации - всех арестованных крымских татар вывезли из Крыма", - написал Курбединов.

Он также добавил, что, скорее всего, крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону.

Ранее адвокат сообщил, что местонахождение 24-х задержанных крымских татар неизвестно.

Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводили обыски у фигурантов Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

В результате обысков задержали 20 крымских татар.

Кроме того, сегодня, 28 марта, в российском городе Ростов-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в доме которых в их отсутствии провели обыск.

Напомним, по данным отчета Amnesty International, прогноз по ситуации с правами человека в Крыму становится все мрачнее.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, крымские татары, адвокаты
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