Адвокат: всех арестованных крымских татар, вероятно, вывезли из Крыма
КИЕВ. 29 марта. УНН. По предварительной информации - всех арестованных крымских татар вывезли из Крыма. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, передает УНН.
"По предварительной информации - всех арестованных крымских татар вывезли из Крыма", - написал Курбединов.
Он также добавил, что, скорее всего, крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону.
Ранее адвокат сообщил, что местонахождение 24-х задержанных крымских татар неизвестно.
Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводили обыски у фигурантов Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
В результате обысков задержали 20 крымских татар.
Кроме того, сегодня, 28 марта, в российском городе Ростов-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в доме которых в их отсутствии провели обыск.
Напомним, по данным отчета Amnesty International, прогноз по ситуации с правами человека в Крыму становится все мрачнее.