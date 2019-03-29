КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинцы предлагают ввести электронное голосование на выборах всех уровней. Соответствующая петиция №22/051464-эп зарегистрирована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Внедрить электронное голосование на выборах всех уровней, как это делают во всем мире. Это позволит сэкономить десятки миллиардов гривен, выделенных на выборы с наших налогов", - написал автор петиции Геннадий Стинский.

По словам автора петиции, ежегодно в Украине тратятся большие средства через бумажную форму голосования, от которой весь мир отказался.

Напомним, украинцы хотят сократить срок пребывания Президента на должности до 3 лет.