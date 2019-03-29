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Украинцы предлагают ввести электронное голосование на выборах всех уровней

Украинцы предлагают ввести электронное голосование на выборах всех уровней

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинцы предлагают ввести электронное голосование на выборах всех уровней. Соответствующая петиция №22/051464-эп зарегистрирована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Внедрить электронное голосование на выборах всех уровней, как это делают во всем мире. Это позволит сэкономить десятки миллиардов гривен, выделенных на выборы с наших налогов", - написал автор петиции Геннадий Стинский.

По словам автора петиции, ежегодно в Украине тратятся большие средства через бумажную форму голосования, от которой весь мир отказался.

Напомним, украинцы хотят сократить срок пребывания Президента на должности до 3 лет.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, петиция
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