В полиции назвали незаконными букмекерские ставки на выборы президента

КИЕВ. 29 марта. УНН. Букмекерские ставки на кандидатов в президенты Украины незаконны, поскольку подпадают под запрет организации азартных игр. Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на запрос УНН.

В частности такой, что нарушает законодательство Украины, считается контора Parimatch, которая на протяжении избирательной кампании принимала ставки на кандидатов в президенты и делала соответствующие прогнозы.

При этом установить фактическое местонахождение Parimatch оказалось проблематичным для полиции.

"Установить фактическое местоположение интернет-ресурса parimatch.com не предоставляется возможным, поскольку последний, с целью анонимизации, пользуется услугами хостинг-провайдера CloudFlare Inc. (США, Сан-Франциско). На данный момент в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины отсутствует информация относительно лиц, осуществляющих администрирование интернет-ресурса parimatch.com на территории Украины", - сообщили в полиции.