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В марте кандидаты в президенты провели 176 визитов в регионы

В марте кандидаты в президенты провели 176 визитов в регионы

КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение марта кандидаты в президенты Украины осуществили суммарно 176 личных визитов в различные регионы Украины. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете, передает УНН.

"Кандидаты в президенты в течение марта 2019 году в рамках своей предвыборной кампании совершили 176 личных визитов в различные регионы Украины. Такую форму активности использовали 27 кандидатов", - отметили в организации.

При этом в ОПОРЕ добавили, что лидерами по количеству посещенных областей Украины в марте 2019 стали Петр Порошенко, посетивший 18 областей, а также Руслан Кошулинский - 15 областей, Юлия Тимошенко -14 областей и Олег Ляшко - 12 областей.

Основными целевыми регионами для предвыборных визитов кандидатов в марте были Ровенская область, которую посетили 11 кандидатов, Львовская и Черкасская области. Зато меньше персонального внимания со стороны кандидатов было в Ивано-Франковской, Закарпатской и Херсонской областей - их посетили только 3 кандидата.

Напомним, в Украине 29 марта заканчивается предвыборная агитация перед первым туром выборов президента.

Как сообщал УНН, в течение марта активную предвыборную кампанию вели 19 кандидатов в президенты Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, визит, Президент, кандидатуры
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