В Одесской области моряки девяти судов не смогут проголосовать - ОПОРА

КИЕВ. 29 марта. УНН. Одесский окружной административный суд 28 марта отказал в удовлетворении иска об обязательствах ОИК избирательного округа № 143 принять решение об образовании специальных избирательных участков на временной основе на судах ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Об этом сообщают представители Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

Как сообщили в ОПОРЕ, гражданин - сотрудник пароходства - подал иск о признании противоправным протокольного решения ОИК избирательного округа № 143 от 21 марта, которым комиссия оставила без рассмотрения представления кандидатур членов участковых избирательных комиссий на судах "Украинское Дунайское пароходство", которые будут находиться в плавании в день голосования. Представление для образования УИК на судах были внесены 20 марта исполняющим обязанности директора ЧАО "УДП" с целью формирования специальных избирательных участков на судах, что отбыли в плавание.

По словам председателя ОИК № 143 Олега Димова, которые приводит пресс-служба, комиссия получила представление на образование специальных избирательных участков на девяти судах, отбывших в плавание под государственным флагом, с целью создания на них специальных избирательных участков, однако документы были поданы с нарушением сроков.

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"В ходе судебного разбирательства представитель истца, который тоже будет в плавании в день голосования, отвечая на вопрос судьи, почему представление на образование УИК на судне не было подано за 30 дней до дня голосования, сообщила, что на тот момент не был известен график выхода судов в плавание.

Представитель истца также пояснила, что 20 марта, когда стало известно, что 31 марта суда будут находиться в плавании, в ОИК было внесено представление об образовании специальных избирательных участков в исключительном порядке", - говорится в сообщении.

По данным ОПОРЫ, суд сообщил, что в период за 10 дней до дня голосования такие избирательные участки образуются Центральной избирательной комиссией, однако при этом обращение в ОИК о передаче представление в ЦИК не было.

После выяснения обстоятельств суд принял решение отказать в удовлетворении иска.

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"Согласно ч. 3 ст. 24 Закона Украины "О выборах Президента" участковая избирательная комиссия специального избирательного участка, образованного на судне, которое в день голосования находится в плавании, может быть образована окружной избирательной комиссией по месту приписки судна по представлению капитана судна, которое может направляться техническими средствами связи до 7 марта включительно. В исключительном порядке специальный избирательный участок с одновременным образованием УИК может быть образован Центральной избирательной комиссией по представлению окружной избирательной комиссии, в случае непредвиденного выхода судна в плавание до 20 марта (согласно ч. 10 ст. 20 и ч. 5 ст. 24)" , - разъяснил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анатолий Бойко.

Напомним, что в ОИК Одесской области было заменено ряд руководителей и членов комиссий. Кроме того, формирование некоторых участковых избирательных комиссий в Одесской области произошло с нарушением сроков.