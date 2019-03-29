Безопасность в день выборов будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей - Аваков

КИЕВ. 29 марта. УНН. Безопасность граждан Украины на выборах Президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает УНН.





"Безопасность Вашего голосования на выборах 31 марта будут обеспечивать 135400 сотрудников МВД Украины", - написал Аваков.

По его словам, безопасность и правопорядок в избирательных комиссиях (участковых, окружных и ЦИК) будут обеспечивать 78 тыс. полицейских и спасателей.

"У каждого избирательного участка будет постоянно дежурить 2 сотрудника полиции и один спасатель", - сообщил министр.

Он отметил, что маршруты 3246 патрульных экипажей из 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно.

Кроме того, глава МВД сообщил, что для обеспечения фиксации и квалификации преступлений во всех населенных пунктах будут дежурить группы быстрого реагирования патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп, включающих 4500 полицейских.

Также по всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции - 147 групп в составе 223 человек и ГСЧС - 71 группа в составе 339 специалистов, включая кинологов и четвероногих помощников.

Министр подчеркнул, что 10600 спасателей ГСЧС обеспечат дежурство более 5000 пожарных и аварийно-спасательных групп. На пожарных постах будут дежурить 28,8 тысячи сотрудников.

"Безопасность в пунктах пропуска будут дополнительно обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы - 1700 человек", - отметил Аваков.

По его словам, оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией в рамках закона помогут 1,9 тысячи сотрудников Государственной миграционной службы.

Кроме того, в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство более 8000 нацгвардейцев и 3600 полицейских. Также дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов 1,3 тысячи пограничников.

Напомним, в день выборов ГБР будет работать в особом режиме.