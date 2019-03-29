В оккупированном Крыму задержали 24-го крымскотатарского активиста - адвокат

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в оккупированном Крыму находился в розыске. Об этом 29 марта в эфире проекта Радио Свобода Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает УНН.

“Пока, к сожалению, его местонахождение неизвестно. Я очень сильно опасаюсь за его жизнь и здоровье. Сегодня от моего коллеги мне стало известно, что он (Яячиков — ред.) якобы находится в управлении ФСБ. Это ему сообщили следователи ФСБ”, — отметил Семедляев.

“Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователем, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на „горячую линию“ ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и к нему применяются непроцессуальные мероприятия. Однако до сих пор у меня нет информации, где находится мой подзащитный ”, - рассказал Семедляев.

Российские силовики утром 27 марта пришли в дом Яячикова, в момент обыска его не было дома. Вечером 28 марта жена Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Публичных комментариев представителей российской полиции по поводу исчезновения Яячикова и представленной по этому факту заявления на данный момент нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина привлекла внимание Верховного комиссара ООН по правам человека к новым преследованиям в Крыму

Напомним, 29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов вывезли в Россию.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированом Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, кто снимал обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированом нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму

Напомним, уже ряд стран, а именно Польша, Великобритания и США, призвали Россию освободить задержанных крымских татар и прекратить репрессии.