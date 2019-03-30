В Украине начался "День тишины"

КИЕВ. 30 марта. УНН. “День тишины” начался в Украине перед назначенными на 31 марта 2019 года выборами Президента, передает УНН.

Начиная с 00:00 30 марта полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны снять ранее расклеенные в общественных местах предвыборные агитационные материалы.

Так, в ЦИК напомнили, что в соответствии с частью 2 статьи 57 Закона Украины “О выборах Президента Украины” 30 марта 2019 года, в “день тишины”, запрещается любая предвыборная агитация с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.

Также запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий, субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента Украины.

Напомним, по предвыборную агитацию в соцсетях в “день тишины” наказание не предусмотрено.