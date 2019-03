Анджелина Джоли призвала к увеличению количества женщин в миротворческих миссиях ООН

КИЕВ. 29 марта. УНН. Актриса Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН выступила на встрече высокого уровня по вопросам миротворческих операций, призвав к защите женщин во время вооруженных конфликтов и увеличение числа женщин в миротворческих миссиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео-трансляцию с Генеральной ассамблеи ООН.

"Нам все еще многое предстоит сделать, чтобы увеличить количество женщин в миротворческих миссиях, - сказала она с трибуны Генассамблеи организации. - Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они будут привлечены к работе миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий".

"Во всем мире есть бесчисленное количество женщин, занимающих руководящие посты, которые берут судьбу в свои руки, но в то же время большинство жертв военных конфликтов - по-прежнему женщины. Среди беженцев, жертв насилия также большинство - женщины", - отметила Джоли.

"Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без каких-либо исключений предстанет перед судом и понесет наказание", - подытожила актриса.

