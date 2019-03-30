Трамп на переговорах в Ханое просил Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США - Reuters

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в США. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По его данным, Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит лидеров США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе один на один, президент Дональд Трамп и председатель Госсовета Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

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Сообщалось, что США на встрече потребовали от КНДР закрыть несколько десятков ядерных объектов, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбёнского исследовательского центра.

Напомним, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10-11 апреля для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.