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Полиция задержала в Лондоне пятерых участников акций протеста сторонников Brexit

Полиция задержала в Лондоне пятерых участников акций протеста сторонников Brexit

КИЕВ. 30 марта. УНН. Полиция Лондона задержала в пятницу пятерых участников акций протеста, которые устроили сторонники немедленного выхода Великобритании из ЕС. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в Twitter, передает УНН.

“По данным на 21:00 по местному времени (23:00 Киев) сегодня были проведены пять арестов на демонстрациях в центральной части Лондона”, — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что двое участников так называемого March to Leave (“Марша в пользу выхода”) были задержаны за применение насилия к другим лицам, один — за нападение на полицейского, один — за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, еще один — за ранее совершенное правонарушение в графстве Хертфордшир после того, как удалось выяснить его личность. По информации Скотланд-Ярда, все задержанные остаются под стражей.

Напомним, March to Leave, в котором приняли участие многие представители ультраправых сил, начался две недели назад в приморском городе Сандерленд на северо-востоке Англии и завершился в пятницу в центре Лондона — на Парламентской площади и у ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

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Участники марша напомнили, что именно пятница, 29 марта, сначала была определена как день непосредственного выхода Великобритании из Евросоюза. Однако в результате уступок правительства Терезы Мэй власти ЕС, многократного отклонения парламентом правительственного соглашения с Брюсселем об условиях выхода и исключения Палатой общин возможности Brexit без соглашения, были отложены не только сроки выхода, но стала неопределенной и сама перспектива Brexit.

Источник: УНН
Теги: ЕС, протесты, задержание, Великобритания, Лондон, Brexit
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