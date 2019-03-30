Стало известно когда глава Минюста США направит в Конгресс полную версию доклада Мюллера

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр юстиции США Уильям Барр заявил о намерении направить полную отредактированный доклад версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы США в Конгресс к середине апреля. Полная версия доклада содержит 400 страниц, сообщает УНН.

“Скоро у всех появится возможность его увидеть”, — написал Барр в письме, адресованном председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлера и сенатору Линдси Грэм.

“Мы сможем предоставить доклад до середины апреля, а может быть, и раньше”, — написал он.

“Мы готовим его к публикации, редактируем информацию, которую необходимо скрыть”, — отметил он. В итоговой версии доклада будет скрыта часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но по ним не было выдвинуто обвинений.

Барр также сообщил членам Конгресса о намерении выступить на слушаниях в начале мая. “Как я уже ранее обсуждал с вами, лучшим решением будет публичная дача показаний вскоре после публикации доклада спецпрокурора. Я могу выступить в юридическом комитете Сената 1 мая и в Палате представителей 2 мая”, — заявил Барр в письме.

Глава Минюста также подтвердил, что не намерен отправлять копию “доклада в Белый дом к его публикации”.

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Как сообщал УНН, лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов принять меры, направленные на то, чтобы подтолкнуть министерство юстиции США до публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

В воскресенье генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил конгресса США, что Мюллер пришел к выводу, что американский президент Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на результат выборов 2016 года.