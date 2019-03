Лидеры ЕС обсудят Brexit на саммите 10 апреля - Туск

КИЕВ. 30 марта. УНН. Лидеры стран-членов Европейского Союза встретятся 10 апреля, чтобы обсудить выход Великобритании из состава ЕС. Об этом в пятницу, 29 марта, после того, как британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit, объявил председатель Европейского Совета Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Учитывая отклонения Палатой общин соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ред), я решил созвать Европейский Совет 10 апреля", - сообщил Туск на Twitter.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС дал Лондону время до 12 апреля, чтобы предоставить информацию о дальнейших шагах Великобритании. "Сценарий выхода (Великобритании из ЕС - ред) без соглашения теперь вероятным сценарием. ЕС (...) теперь полностью готов к сценарию без соглашения, в полночь 12 апреля", - говорится в заявлении.

Напомним, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты по соглашению о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленную правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, что Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Ранее Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit