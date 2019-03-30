Епифаний встретился с послом США Мари Йованович

КИЕВ. 30 марта. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 29 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Во время встречи речь шла об актуальных вопросах, в частности стороны затронули религиозную и социо-политическую ситуацию в нашем государстве, значение независимой Церкви в жизни общества, а также обсудили те позитивные шаги, которые Православная Церковь Украина уже реализовала через несколько месяцев после Объединительного собора", - говорится в сообщении.

Добавляется, что встреча состоялась в помещении посольства США. Митрополит Епифаний ответил на вопрос госпожи Йованович по внутренней жизни ПЦУ и его социального и просветительского служения.

В частности, была отмечена важность для будущего Украины провести демократические и честные президентские выборы.

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Предстоятель ПЦУ выразил благодарность Мари Йованович за последовательную поддержку Украины со стороны США.

"Мы благодарим вас за те усилия, которые направлены на защиту свободы вероисповедания во всем мире и в Украине в частности. Также по-особому благодарны за ту поддержку, которую Соединенные Штаты как союзник и друг продолжают оказывать Украине в этом важном для нас и всего мира время".

Напомним, день молитвы и поста через выборы президента состоится сегодня, 30 марта.