ФБР переобучит своих сотрудников для борьбы с киберугрозами со стороны РФ и Китая

КИЕВ. 30 марта. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США будет переучивать своих сотрудников для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По информации издания, ФБР начало наибольшую трансформацию после терактов 2001 года с целью переобучения тысяч сотрудников чтобы переориентировать их на борьбу с киберпреступностью. На такой шаг руководство пошло в свете “растущего числа кибератак, спонсируемых иностранными противниками и направленных против (представителей американского) бизнеса или национальных интересов”.

Газета в том числе приводит слова неназванных “высокопоставленных сотрудников” ФБР, которые заявили, что речь идет, в частности, о Российском вмешательство в выборы, а также о кражи в киберпространств со стороны Китая.

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В декабре прошлого года эта же газета сообщила о том, что хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибератак на электронные системы компаний-подрядчиков ВМС США. Как отмечало издание, хакерам вероятно удалось похитить засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США.

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Как сообщал УНН, Украина и США обсудили противодействие российскому вмешательству в выборы.

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