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Лидеры Армении и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах в Вене

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Вене в пятницу, 29 марта, без объявления результатов и совместной пресс-конференции завершилась первая официальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным информационных агентств, в начале встречи присутствовали главы дипломатических ведомств двух стран, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, личный представитель действующего председателя ОБСЕ. В дальнейшем переговоры прошли в режиме "тет-а-тет". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Встреча прошла нормально", - цитирует Пашиняна агентство dpa.

Договоренность о проведении саммита была достигнута в начале марта.

Накануне отъезда в Вену Пашинян рассказал армянским СМИ, что планирует обсудить с Алиевым карабахское урегулирование без "конкретной повестки", а также возможность привлечения в переговорный процесс самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Баку, потерявший контроль над территорией Нагорного Карабаха в результате конфликта с Арменией в начале 1990-х годов, не признает Степанакерт и отказывается вести с ним переговоры.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в недавнем заявлении также выступили против изменения формата переговоров по урегулированию конфликта. Сопредседателями группы, созданной в 1992 году для поисков путей мирного урегулирования, является Россия, США и Франция. В состав группы также входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

Напомним, Президент Азербайджана отметил, что Нагорный Карабах никогда не получит независимости.

Источник: УНН
Теги: саммит, конфликт, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Президент, Вена
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