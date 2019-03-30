Всемирный конгресс Украинский призывает всех украинцев прийти на выборы

КИЕВ. 30 марта. УНН. Всемирный Конгресс Украинских (ВКУ) призывает всех граждан Украины, как в Украине, так и во всем мире, поддержать процесс развития нации в стране путем голосования 31 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВКУ.

"В течение последних 50 лет Всемирный Конгресс Украинцев настойчиво защищал интересы Украины и ее народа. Мы неустанно работали с международным сообществом, чтобы помочь обеспечить достойное место Украины среди свободных народов. Сотни добровольных наблюдателей ВКУ будут вести наблюдение за этими выборами в Украине и во всем мире. Мы остаемся преданными поддержке воли украинского народа. ВКУ призывает граждан Украины осуществить свое демократическое право и проголосовать на президентских выборах", - заявил Президент ВКУ Павел Грод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказание не предусмотрено - МВД

Как сообщал УНН, 30 марта в 00:00 в Украине начался "День тишины" перед назначенными на 31 марта 2019 выборами Президента.