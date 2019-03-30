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Всемирный конгресс Украинский призывает всех украинцев прийти на выборы

Всемирный конгресс Украинский призывает всех украинцев прийти на выборы

Президент ВКУ Павел Грод

КИЕВ. 30 марта. УНН. Всемирный Конгресс Украинских (ВКУ) призывает всех граждан Украины, как в Украине, так и во всем мире, поддержать процесс развития нации в стране путем голосования 31 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВКУ.

"В течение последних 50 лет Всемирный Конгресс Украинцев настойчиво защищал интересы Украины и ее народа. Мы неустанно работали с международным сообществом, чтобы помочь обеспечить достойное место Украины среди свободных народов. Сотни добровольных наблюдателей ВКУ будут вести наблюдение за этими выборами в Украине и во всем мире. Мы остаемся преданными поддержке воли украинского народа. ВКУ призывает граждан Украины осуществить свое демократическое право и проголосовать на президентских выборах", - заявил Президент ВКУ Павел Грод.

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Как сообщал УНН, 30 марта в 00:00 в Украине начался "День тишины" перед назначенными на 31 марта 2019 выборами Президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, диаспора, конгресс
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