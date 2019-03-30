Во Франции лидера "желтых жилетов" оштрафовали

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Париже суд по рассмотрению уголовных дел приговорил одного из лидеров протестного движения “желтых жилетов” к штрафу в размере 1500 евро. 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет. Прокуратура просила применить к Друэ один месяц ареста условно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Между тем французские органы власти снова запретили проведение акций “желтых жилетов” 30 марта, в частности на Елисейских полях в Париже, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Протестующие, однако, планируют выйти уже на 20-ю подряд протестную акцию.

Напомним, волна протестов “желтых жилетов” во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из-за анонсированных повышений акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали насильственные столкновения протестующих с правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказался от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент страны Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны 10 млрд евро. По оценке экономистов, эта цифра составляет 15 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, “желтые жилеты” решили продолжать протесты.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе, в субботу, 23 марта, в протестах “желтых жилетов” во Франции приняли участие не менее 8,3 тысячи человек. В Париже задержали 70 человек. Всего было проведено 6825 профилактических проверок.

Стоит также отметить, что протестующие жгли мусорные баки, а полиция применяла слезоточивый газ.