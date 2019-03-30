На выборах президента Украины будут голосовать более 5,5 тысяч крымчан

КИЕВ. 30 марта. УНН. Количество украинцев с временно оккупированного Крым и Севастополя, которые зарегистрировали изменении избирательного адреса для участия в выборах президента Украины и которые будут голосовать на материковой части страны, составляет более 5,528 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт прокуратуры Автономной Республики Крым которое приводит данные Государственного реестра избирателей.

При этом отмечается, что больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве — 1826 человек, еще 696 человек — в Киевской области, 412 человек решили голосовать в Херсонской области, 411 человек — во Львовской области. В Днепропетровской области свой выбор сделают 290 человек, сообщает прокуратура АРК.

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Напомним, жителям временно оккупированного Крыма, ехать на подконтрольную территорию Украины для голосования на выборах, не стоит сообщать о цели своей поездки на админмежах.

Как сообщал УНН, 30 марта в 00:00 в Украине начался “День тишины” перед назначенными на 31 марта 2019 года выборами Президента.

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