Ассоциация карибских государств осудила блокаду Кубы со стороны США

КИЕВ. 30 марта. УНН. Страны-члены Ассоциации карибских государств выступили в пятницу против торгово-экономического эмбарго Кубы со стороны США, а также осудили применение закона Хелмса — Бертона 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и направляли инвестиции на Кубу. Об этом сообщило агентство Prensa Latina, передает УНН.

По данным издания, участники саммита объединения, проходящего в столице Никарагуа Манагуа, “отвергли вмешательство в политику любых государств, а также применение силы для решения конфликтов”, отметив, что “Латинская Америка и Карибский бассейн является зоной мира”.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию собственности американских граждан на острове. Затем Вашингтон объявил о введении в отношении карибской страны торгово-экономического эмбарго.

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В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона по Гаване не работает, он объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций против Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил президент Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Гаваны. Он ужесточил правила поездок в карибской страны для американских граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемых кубинскими военными.

Как сообщал УНН, МИД Кубы заявил, что Госсекретарь США Майкл Помпео выставляет себя дураком, утверждая о причастности Кубы до плачевного состояния экономики Венесуэлы.