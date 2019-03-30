"День тишины" перед выборами: чего нельзя делать

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия напомнила, что в "день тишины" запрещается любая предвыборная агитация. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook, передает УНН.

Так, в ЦИК напомнили, что в соответствии с частью 2 статьи 57 Закона Украины "О выборах Президента Украины" 30 марта 2019, в "день тишины", запрещается любая предвыборная агитация с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.

Также запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий, субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост Президента Украины.

"Среди демократических стандартов проведения выборов, в частности, есть и соблюдение правила - "Тишина в "день тишины". Призываем не нарушать закон!" - отметили в ЦИК.

Напомним, за предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказания не предусмотрено.