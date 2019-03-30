В Киевской области полиция взяла под круглосуточную охрану около 1,5 тыс. избирательных участков

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киевской области полиция взяла под круглосуточную охрану 1424 избирательных участка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщается, что перед этим начальники полиции провели соответствующий инструктаж для личного состава всех подразделений полиции области по обеспечению правопорядка на избирательных участках.

Во время инструктажа они акцентировали внимание полицейских на неукоснительном соблюдении законности, обеспечении правопорядка, оперативном реагировании на все правонарушения во время избирательного процесса и личной ответственности за ситуацию на участке.

Отмечается, что после завоза бюллетеней для голосования работники полиции будут осуществлять круглосуточную охрану вплоть до завершения процесса голосования и подсчета голосов.

Напомним, 25 марта Национальная полиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы.