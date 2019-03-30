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Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили еще на год

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили еще на год

КИЕВ. 30 марта. УНН. Постоянный совет ОБСЕ продлил еще на год мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-релиз организации.

"Глава ОБСЕ и министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак поздравил вчерашнее решение Постоянного Совета ОБСЕ восстановить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год и призвал продолжать поддержку международных наблюдателей и национального персонала на местах", - говорится в сообщении.

Кроме того, он напомнил, что СММ уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов по всей Украине и сообщать о них, в том числе о нарушениях основных принципов и обязательств ОБСЕ.

Напомним, в Миссии США при ОБСЕ заявили, что Постоянный совет ОБСЕ не имеет возможности продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) после 31 марта.

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения перемирия в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, СММ
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