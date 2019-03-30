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В Польше открыли 12 почетное консульство Украины - Дещица

В Польше открыли 12 почетное консульство Украины - Дещица

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В городе Катовице, столице Сленского воеводства Польши, официально открыли Почетное консульство Украины, которым будет руководить Ярослав Вечорек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

"В городе Катовице, столице Сленского воеводства Польши, официально открыли Почетное консульство Украины, которым будет руководить Ярослав Вечорек", - написал посол.

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По его словам, это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши.

Ранее Дещица заявил, что спецслужбы РФ работают на ухудшение отношений Украины и Польши.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, посольство
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