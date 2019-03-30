Политзаключенного Балуха перевели в колонию в Тверской области - журналист

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжка Тверской области. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание", - написал Наумлюк.

Он добавил, что в заключении Балуху осталось пробыть немного меньше двух лет.

Как сообщал УНН, 13 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь. 18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля украинец был в Армавире.

Позже стало известно, что с 7 марта Балух находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта – в Ярославле.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции, флага Украины, который находился во дворе его дома.