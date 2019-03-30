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Более 260 полицейских охраняют избирательные участки на линии разграничения

Более 260 полицейских охраняют избирательные участки на линии разграничения

КИЕВ. 30 марта. УНН. На линии разграничения охрану избирательных участков обеспечивают более 260 полицейских, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным пресс-службы, в прифронтовых районах Донецкой области расположены 2 окружные избирательные комиссии (с. Зайцево, г. Марьинка) и 130 избирательных участков, из которых 25 специальных участков для голосования военнослужащих. Для их круглосуточной охраны и обеспечения общественной безопасности в день выборов задействованы максимальные силы полиции. Они несут службу в рамках операции Объединенных сил.

"Со вчерашнего дня полицейские взяли под охрану помещения, где хранятся бюллетени для голосования. Особое внимание уделено прифронтовым населенным пунктам - Марьинке, Авдеевке, Зайцево и тому подобное.

Цель - обеспечить свободное волеизъявление жителей, а также безопасность в течение всего избирательного процесса", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, усиленны меры безопасности, в которых задействован весь личный состав местной полиции, а также приданные подразделения из состава Объединенных сил.

На линию разграничения откомандированны дополнительные наряды из Главного управления и других территориальных подразделений. Кроме того, на линии разграничения увеличено количество патрульных нарядов и мобильных блокпостов.

Полицейские будут нести службу круглосуточно и реагировать на все обращения граждан. Задача полиции - предупреждение чрезвычайных ситуаций, выявления нелегального оружия и взрывчатки, а также лиц, которые могут представлять угрозу публичной безопасности.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что безопасность граждан Украины на выборах президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донецк и Донецкая область, Украина, полиция
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