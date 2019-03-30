Более 260 полицейских охраняют избирательные участки на линии разграничения

КИЕВ. 30 марта. УНН. На линии разграничения охрану избирательных участков обеспечивают более 260 полицейских, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным пресс-службы, в прифронтовых районах Донецкой области расположены 2 окружные избирательные комиссии (с. Зайцево, г. Марьинка) и 130 избирательных участков, из которых 25 специальных участков для голосования военнослужащих. Для их круглосуточной охраны и обеспечения общественной безопасности в день выборов задействованы максимальные силы полиции. Они несут службу в рамках операции Объединенных сил.

"Со вчерашнего дня полицейские взяли под охрану помещения, где хранятся бюллетени для голосования. Особое внимание уделено прифронтовым населенным пунктам - Марьинке, Авдеевке, Зайцево и тому подобное.

Цель - обеспечить свободное волеизъявление жителей, а также безопасность в течение всего избирательного процесса", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, усиленны меры безопасности, в которых задействован весь личный состав местной полиции, а также приданные подразделения из состава Объединенных сил.

На линию разграничения откомандированны дополнительные наряды из Главного управления и других территориальных подразделений. Кроме того, на линии разграничения увеличено количество патрульных нарядов и мобильных блокпостов.

Полицейские будут нести службу круглосуточно и реагировать на все обращения граждан. Задача полиции - предупреждение чрезвычайных ситуаций, выявления нелегального оружия и взрывчатки, а также лиц, которые могут представлять угрозу публичной безопасности.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что безопасность граждан Украины на выборах президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.