Мэй обдумывает четвертую попытку провести сделку по Brexit

КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обдумывает четвертую попытку завоевать поддержку депутатов по соглашению о выходе из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

По словам Мэй, Великобритании нужен "альтернативный путь вперед" после того, как ее план был третий раз отвергнут.

Депутаты от всех партий рассмотрят поддержку других вариантов во время второго тура "индикативных голосований" в понедельник.

Однако глава Консервативной партии Брэндон Льюис заявил, что правительство не поддерживает ни одного из этих вариантов.

Правительство пока не смогло завоевать поддержку 34 консервативных депутатов, которые говорят, что соглашение оставляет Великобританию слишком тесно связанной с ЕС.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск сразу после пятничного голосования в Лондоне решил созвать внеочередной саммит ЕС на 10 апреля.

Представитель Еврокомиссии заявил, что у Лондона есть время до 12 апреля, чтобы предоставить информацию о дальнейших шагах Великобритании.

Согласно решению последнего саммита ЕС, Великобритания также может "жестко" выйти из ЕС без заключения соглашения 12 апреля.

Отметим, вечером в четверг, 28 марта, спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков позволил провести еще одно голосование по сделке о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Как сообщал УНН, у 29 марта соглашение Мэй по Brexit потерпело третье поражение в парламенте.