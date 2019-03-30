Глава Роскосмоса заговорил на украинском
Дмитрий Рогозин
КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил на критику комментатора на своей странице в Twitter, передает УНН.
Рогозин поделился со своими подписчиков фотографией нового самолета Ту-204-300 для российских космонавтов.
Один из комментаторов спросил, почему внутри салона "такая нищета".
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"Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов", - ответил Рогозин.
В ответ пользователь отметил, что он "гражданин и патриот России", но ему стыдно за такой салон самолета.
Напомним, глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома "Восточный".
Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, Названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019