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Глава Роскосмоса заговорил на украинском

Глава Роскосмоса заговорил на украинском

Дмитрий Рогозин

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил на критику комментатора на своей странице в Twitter, передает УНН.

Рогозин поделился со своими подписчиков фотографией нового самолета Ту-204-300 для российских космонавтов.

Один из комментаторов спросил, почему внутри салона "такая нищета".

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"Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов", - ответил Рогозин.

В ответ пользователь отметил, что он "гражданин и патриот России", но ему стыдно за такой салон самолета.

Напомним, глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома "Восточный".

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, Украина
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