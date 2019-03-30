Глава Роскосмоса заговорил на украинском

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил на критику комментатора на своей странице в Twitter, передает УНН.

Рогозин поделился со своими подписчиков фотографией нового самолета Ту-204-300 для российских космонавтов.

Один из комментаторов спросил, почему внутри салона "такая нищета".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне хотят проверить, были ли американцы на Луне

"Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов", - ответил Рогозин.

В ответ пользователь отметил, что он "гражданин и патриот России", но ему стыдно за такой салон самолета.

Напомним, глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома "Восточный".