В РФ заявили, что украинский политзаключенный Гриб прекратил голодовку

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ осудили на 6 лет колонии, прекратил объявленную 25 марта голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонида Петрашиса, передает УНН.

По словам Петрашиса, Павел Гриб вчера, 29 марта, написал заявление о прекращении голодовки после "проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи".

Кроме того, сообщается, что в тот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19 (МОТБ-19).

Отец политзаключенного Игорь Гриб сообщил, что не имеет информации об этом, поскольку последний раз Павла посещали в понедельник.

"Тогда Павел еще голодал, было написано заявление. Его поместили в отдельную камеру, где велось видеонаблюдения за ним. Больше с тех пор у Павла никто не был – ни консулы, ни адвокаты, ни родные. То есть, где он был, что с ним было в течение этой недели, мы не знаем", - отметил Игорь Гриб.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Как сообщал УНН, из-за голодовки его перевели в отдельную камеру.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.