День тишины: украинцы пожаловались омбудсмену на агитматериалы в СМИ и интернете

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня на горячую телефонную линию к Уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и Интернете. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня на горячую телефонную линию к Уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и Интернете. Это является нарушением Закона Украины "О выборах Президента Украины", поскольку уже начался "день тишины", - написала Денисова.

Омбудсмен напомнила, что в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост Президента Украины и распространение политической рекламы.

"Призываю всех субъектов избирательного процесса отказаться от обнародования в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, видеофильмов, аудио и видео клипов, других публикаций и сообщений о кандидатах. Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без всякого влияния", - добавила она.

Как сообщал УНН, 30 марта в Украине "День тишины".

Начиная с 00:00 полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны снять ранее расклеенные в общественных местах предвыборные агитационные материалы.

Напомним, за предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказания не предусмотрено.