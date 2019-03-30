Главе Госрезерва вручили обвинительный акт

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня прямо в аэропорту главе Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку вручили обвинительный акт. Как сообщил сам Мосийчук в Facebook, говорится об уголовном производстве по перемещению зерна из харьковской базы на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области, передает УНН.

"... сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту ... прокуратура г. Киев", - написал Мосийчук.

По его словам, сначала его безосновательно задержала Госпогранслужба, "обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы".

Затем представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы на предприятие "Златодар", отметил Мосийчук.

"Акт вручено без вызова в прокуратуру, что, опять же, нарешает все действующие нормы, хотя предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля я приеду сам в прокуратуру", - резюмировал глава Госрезерва.

Напомним, 4 октября 2018 года дома у главы Госрезерва Вадима Мосийчука провели обыски. Ему вручили подозрение - по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

5 октября Голосеевский районный суд избрал Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о домашнем аресте. Кроме того, в 2018 году суд оставил председателя Госрезерва в должности.