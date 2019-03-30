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Выборы президента завершились в Словакии

Выборы президента завершились в Словакии

КИЕВ. 30 марта. УНН. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в субботу вечером в Словакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны.

“Избирательные участки закрылись в 22:00 по среднеевропейскому времени (23:00 Киев) — отметили там. — Начинается подсчет голосов избирателей, принявших участие во втором туре выборов президента Словакии”.

Ожидается, что итоги голосования могут стать известны около 01:00 по среднеевропейскому времени (02:00 Киев). В нем могли принять участие 4,45 млн избирателей республики, население которой составляет почти 5,5 млн человек. Они должны были определить, станет главой государства адвокат Зузана Чапутова из города Пезинок (Западная Словакия) или заместитель председателя Еврокомиссии Шефчович.

В Словакии действовали 5,940 избирательных участков в 2,926 населенных пунктах республики. Голосование, при котором не было отмечено инцидентов, проходило только на словацкой территории. Находившихся за границей граждане, которые хотели принять участие в президентских выборах, должны были прибыть для этого на родину.

Первый тур словацких президентских выборов, по итогам которого отсеялись 11 претендентов на высший государственный пост, состоялся 16 марта. Чапутова собрала 40,57% голосов избирателей, Шефчович — 18,66% голосов избирателей.

Как сообщал УНН, сегодня на горячую телефонную линию к Уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и Интернете.

Источник: УНН
Теги: выборы, Словакия, Президент
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