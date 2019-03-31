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США подготовили новый пакет санкций против России - Bloomberg

США подготовили новый пакет санкций против России - Bloomberg

Белый дом

КИЕВ. 31 марта. УНН. Белый дом рассматривает новый пакет санкций против России. США планируют ввести эти санкции в ответ на нападение с использованием химического оружия на бывшего российского шпиона на территории Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от двух информированных лиц, передает УНН.

Представители Государственного департамента и Министерства финансов США согласовали и одобрили новый пакет санкций и теперь ожидают принятие мер Белым домом.

Курс российского рубля упал в пятницу на фоне новостей о подготовке новых санкций, сообщает издание.

Напомним, в августе 2018 года в США сообщили, что первая часть санкций в отношении РФ за "дело Скрипалей" вступило в силу. После нападения США и страны ЕС выслали 100 российских дипломатов.

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Как сообщал УНН, США и НАТО анонсировали совместные меры на шаги РФ в Крыму и Азовском море.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Великобритания, химическое оружие
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