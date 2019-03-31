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Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Зузана Чапутова

КИЕВ. 31 марта. УНН. Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на выборах президента республики, состоявшихся в субботу. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Словакии, передает УНН.

“После обработки данных, поступивших из 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов, — отмечается в сообщении. — Ее соперник, заместитель председателя Европейской комиссии Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей”.

Явка составила около 42% из почти 4,5 млн избирателей Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан. Братиславские политологи отмечают, что показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет. Впервые они состоялись в 1999 году.

Действующий президент Словакии Андрей Киска тепло поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах. Он подчеркнул, что “республика находится в глубоком моральном кризисе”, которая расколола общество после события более года назад убийства братиславского журналиста Яна Куциака.

“Именно в этой ситуации мы нуждаемся в таком президенте, каким станет госпожа Чапутова. Нуждаемся в таком президенте, который говорит, что будет бороться против зла, которая говорит, что справедливость — то, в чем наше государство нуждается в первую очередь. Нам нужно вернуть доверие граждан к государству и в справедливость. Я чрезмерно счастлив, что Словакия выбрала именно такого президента. Я горжусь этим!”, — заявил Киска.

Как сообщал УНН, заместитель председателя Еврокомиссии Шефчович и ее прямой конкурент во втором туре президентских выборов Словакии признал поражение и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой.

Источник: УНН
Теги: выборы, Словакия, Президент
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