Несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне споров о Brexit

КИЕВ. 31 марта. УНН. Ряд министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом в воскресенье сообщает газета The Sunday Times, передает УНН.

“Сегодня (31 марта) Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ожидает полный крах, если у нее не получится провести операцию по Brexit через парламент, — отмечает издание. — Это связано с тем, что помощники премьер-министра (Терезы Мэй) не могут решить, принять „мягкое“ соглашение или провести всеобщие выборы на следующей неделе”, — говорится в издании.

Согласно информации газеты, некоторые члены кабинета министров, поддерживающих выход Великобритании из Евросоюза, намерены подать в отставку в случае, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, или выскажется в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламенте.

В то же время, пишет газета, по меньшей мере шесть министров кабинета Мэй, выступающие за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих должностей, если премьер решит поддержать вариант “жесткого” развод с Евросоюзом, то есть выхода страны из ЕС без соглашения. Отмечается, что о своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, проведет Мэй.

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Газета также приводит текст письма министра иммиграции Кэролайн Ноукса, в котором политик отмечает, что “соглашение Мэй мертво, а отсутствие Brexit гораздо лучше, чем полный провал (принятие варианта премьера при выходе из Евросоюза)”.

The Daily Telegraph ранее сообщила, что Мэй собирается провести на следующей неделе четвёртое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. По ее данным, если депутаты Палаты общин вновь отвергнут соглашение о выходе из ЕС, согласованную британским премьером в ходе переговоров с европейскими лидерами, то Мэй может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. Однако по информации газеты The Observer, депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии угрожают заблокировать любые возможные попытки премьер-министра инициировать их проведение.

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Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск сразу после пятничного голосования в Лондоне решил созвать внеочередной саммит ЕС на 10 апреля.

Представитель Еврокомиссии заявил, что у Лондона есть время до 12 апреля, чтобы предоставить информацию о дальнейших шагах Великобритании.

Согласно решению последнего саммита ЕС, Великобритания также может “жестко” выйти из ЕС без заключения соглашения 12 апреля.

Как сообщал УНН, у 29 марта соглашение Мэй по Brexit потерпела третье поражение в парламенте.