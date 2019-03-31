Сегодня украинцы выбирают президента

КИЕВ. 31 марта. УНН. Выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20:00, передает УНН.

Места голосования будут под усиленной охраной полиции и спасателей.

Для того, чтобы проголосовать, на участок следует взять паспорт. При наличии лица в списках избирателей член участковой избирательной комиссии выдаст бюллетень с фамилиями и биографией кандидатов. Тогда избиратель с бюллетенем направляется к закрытой кабинке, где напротив фамилии своего кандидата ставит крестик или галочку. Тогда бюллетень опускается в урну.

ЦИК зарегистрировала 44 кандидатов в президенты, однако впоследствии пять из них отказались от баллотирования. Таким образом, избирательный бюллетень содержит фамилии 39 кандидатов на пост главы государства, является песочного цвета с параметрами 20 см на 80 см и имеет 10 степеней защиты от подделки.

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По состоянию на 7 марта в Государственном реестре избирателей насчитывалось 29 935 965 человек. Центризбирком заказал печать 30 395 589 штук бюллетеней. На эти цели было потрачено 166 370 000 грн. ЦИК оплатила печать бюллетеней на первый и второй туры. Значительных изменений в количестве избирателей не будет, убеждают в Центральной избирательной комиссии.

Более 315 725 украинцев воспользовались временным изменением места голосования.

За процессом голосования и подсчетом голосов наблюдать рекордное количество наблюдателей. Речь идет об участии 139 неправительственных украинских организаций, 2344 международных наблюдателей. В их составе не будет представителей России, согласно закону Украины.

ЦИК должен установить результаты голосования и составить соответствующий протокол до 10 апреля включительно.

Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.

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Как сообщал УНН, еще вчера, 30 марта, за границей на первом участке уже началось голосование в первом туре президентских выборов Украины.