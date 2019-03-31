НАТО построит депо для американской военной техники в Польше

КИЕВ. 31 марта. УНН. НАТО начинает крупнейший за последнее время проект строительства. Это — объект в Польше, где будет храниться американское боевое оборудования, пишет оборонное издание США Defense News, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В НАТО подтвердили планы по созданию в Польше складов для размещения американской бронетехники, оружия и боеприпасов, количество которых будет достаточным для вооружения целой бригады на случай увеличения угрозы противостояния с Россией.

Планы построения существовали уже давно. В 2018 году Инженерные сухопутные войска США опубликовали запрос на предоставление услуг по вырубке лесов на площади 38 гектаров вокруг базы.

Финансирование будет поступать из Инвестиционной программы НАТО (NSIP). Программа получает средства от взносов 29 стран-членов, объем которых определяется в зависимости от размера экономики страны.

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Генеральный секретарь НАТО интервью The Wall Street Journal подтвердил планы по строительству складов на авиабазе в польском Повидзи, что к западу от Варшавы. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, строительство складов должно “подчеркнуть тот факт, что присутствие США в Польше выросло”.

Строительство обойдется примерно в 260 млн долларов. Строительные работы начнутся уже летом 2019 года и займут около двух лет. Решение принято для усиления присутствия НАТО на восточном фланге в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и вооруженное противостояние на Донбассе, отмечает агентство AFP.

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Планы построения депо предшествуют предложения, которое Польша предоставила США по построению “Форта Трампа”. Польское правительство убеждает США разместить контингент на территории страны на постоянной основе и готов платить за такое розищення 2 миллиарда долларов ежегодно.

Как сообщал УНН, НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря после наращивания в этом районе военной мощи России.