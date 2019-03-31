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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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В Киеве вовремя не открылись два участка

В Киеве вовремя не открылись два участка

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве в день голосования, 31 марта, два избирательных участка не открылись вовремя. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"(Не открылись - ред.) два участка в Киеве - в обычном режиме, просто человек забыл ключи, а в противном случае опоздал председатель избирательного участка. Два участка в Одесской области, по одной - в Херсонской, Запорожской и Киевской. Там также небольшие проблемы - например, отсутствуют контрольные талоны для урн. Сейчас их доставляют, соответствующим образом склеили и процесс будет запущен", - отметил Князев.

По его словам, это незначительные нарушения, которые, впрочем, должны зафиксировать правоохранительные органы и провести проверку.

При этом заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой добавил, что пока у правоохранительных органов нет информации о нарушениях во время выборов.

Напомним, по данным ЦИК, выборы в Украине происходят в штатном режиме.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, полиция
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