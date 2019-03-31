В Черновцах мужчина снимал процесс волеизъявления

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновцах полиция обнаружила у мужчины в телефоне видеозапись процесса его волеизъявления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"В 9 часов 8 минут по спецлинии "102" обратился председатель одной из избирательных комиссий и сообщил о нарушении тайны голосования. На указанный участок сразу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. В телефоне нарушителя обнаружено видеозапись процесса его волеизъявления", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает: согласно части 1 статьи 7 Закона "О выборах Президента Украины", голосование должно быть тайным. Фотографирования, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и нарушение тайны голосования.

Как сообщал УНН, в Запорожье произошел первый случай фотографирования избирательного бюллетеня. Правонарушитель задержан полицией.

Напомним, выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.



