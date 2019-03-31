КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харьковской области два участка открылись с задержкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"С незначительным задержанием открылись два участка, расположенные в Немышлянская районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении.



Отмечается, что информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.



Также сообщается, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.



"Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечено 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД", - отмечается в сообщении.



Дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.



Напомним, в Киеве в день голосования, 31 марта, два избирательных участка не открылись вовремя.