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В Харьковской области два участка открылись с задержкой

В Харьковской области два участка открылись с задержкой

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харьковской области два участка открылись с задержкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"С незначительным задержанием открылись два участка, расположенные в Немышлянская районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Также сообщается, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

"Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечено 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД", - отмечается в сообщении.

Дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Напомним, в Киеве в день голосования, 31 марта, два избирательных участка не открылись вовремя.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, нарушение, Харьков и Харьковская область
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